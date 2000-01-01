Тонометр Little Doctor LD3a

Доставка

Самовывоз — бесплатно.

Курьером по Минску — 6,00 руб., бесплатно при заказе от 80,00 руб.

Срок доставки устанавливается после оформления заказа.

Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки».

