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Тонометр Little Doctor LD3a

№ 10731586
Little Doctor

1 отзыв
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Тонометр Little Doctor LD3a — фото, картинка
64,90 руб.
Уже в корзине
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На складе

Отличительной особенностью тонометра Little Doctor LD3a является наличие электронного алгоритма обработки данных Fuzzy Algorithm, который, учитывая индивидуальные особенности сердцебиения пациента, автоматически управляет всем процессом измерения артериального давления.

Благодаря алгоритму Fuzzy Algorithm электронный блок прибора точно определяет оптимальный уровень давления воздуха в манжете, сокращает время измерения, минимизирует неприятные болевые ощущения при сдавливании плечевой артерии и гарантирует получение точных результатов.

Купите комплект
Тонометр Little Doctor LD3a

Тонометр Little Doctor LD3a

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64,90 руб.
Скоро закончится
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111,81 руб. за комплект
Комплект уже в корзине
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Бренд Little Doctor
Тип Автоматический
Манжета На плечо
Размер манжеты 25-36 см
Память измерений 90
Питание Батарейки
Индикаторы Аритмия, звуковая индикация
Функции Расчет среднего давления
Гарантия 60 мес.
Срок службы 85 мес.
Артикул LD3a
Обслуживание Сервисные центры
Изготовитель Little Doctor International (S), Pte. Ltd. Сингапур, 35 Selegie Road # 09-05 Parkline Shopping Centre, 188307
Литтле Доцтор Интернатионал (С), Пте. Лтд. Сингапур, 35 Селегие Роад # 09-05 Парклине Щоппинг Центре, 188307
Импортер Торгово-производственное частное унитарное предприятие «ФИАТОС», РБ, Г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н
Доставка Самовывоз — бесплатно.
Курьером по Минску — 6,00 руб., бесплатно при заказе от 80,00 руб.
Срок доставки устанавливается после оформления заказа.
Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте, — в разделе «Виды доставки».
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От OZ.by

Использовать строго согласно инструкции.

В комплекте

Манжета Cuff-LDA
4 элемента питания (тип АА)
Источник электропитания LD-N057 (только для модели LD3a)
Сумочка
1 отзыв
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695-25-25 МТС, A1, life:)

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